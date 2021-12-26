Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Necip Fazıl) Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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