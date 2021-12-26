Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Necip Fazıl) Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Necip Fazıl) Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Necip Fazıl) Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Necip Fazıl) Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl Ödülleri ile bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır."

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (5)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (5)

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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