Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Yapıyorsak Allah İçin ve Bu Vatan İçin Yapacağız ve Bu Yolda Sizlerle...
- AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
- AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6. Olağan İl Kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.