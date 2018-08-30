Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar"

"Türkiye'nin sürekli darbe ve cunta üreten, vesayetin aracı haline gelen değil, ülkesini ve milletini en iyi şekilde savunacak bir orduya ve insan gücüne ihtiyacı vardır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi' Harp Okulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.