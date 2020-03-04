Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye...
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
04.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:35
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (8)
Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız."
Kaynak: AA