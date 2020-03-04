Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

04.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (8)

Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum halkını kendi başına bırakacağız."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye...
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