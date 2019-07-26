Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız."

Kaynak: AA
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