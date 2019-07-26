Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız."
Kaynak: AA
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