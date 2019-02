Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun güney sınırımızdaki terör koridorunu yıkacağız"

BURDUR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki terör örgütü yapılanmasına verilen desteğin kesilmesini bekliyoruz. Amacımız bu bölgede güvenliği sağlamak ve alt yapıyı çalıştırmak kaydıyla geri dönüşleri bir an önce başlatmaktır.Bu mücadelede yanımızda olan dostlarımıza gönlümüzle kapımızda sonuna kadar açıktır. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız. Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesidir. İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olduğunda kimseyi görmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Miting öncesinde Burdur belediye başkan adayları tanıtıldı.

Burdur'a övgülerle sözlerine başlayan Erdoğan, uzun bir aradan sonra hasret gidermekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Burdur'u özlediğini ifade eden Erdoğan, "Burdur'da bizi özlemiş. Burdur, 31 Mart'ta netcenizi biliyonuz mu? AK Parti deyivecez gari. Burdur 31 Mart'ta AK Parti Belediyeciliği, gönül belediyeciliğine kavuşmaya hazır mısın? Biz Burdur'u gönülden sevmekle kalmadık. Burdur'u geliştirdik, kalkındırdık. Son 16 yılda Burdur'da 9 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 1100 derslik yaptık. 33 bin öğrenciye sahip MAKÜ'yü şehre biz kazandırdık. 3 bin 383 kapasiteli yurt binalarını açtık. Bucak'ta 500 kişi kapasiteli 1900 kişi kapasiteli iki adet yurt açıyoruz. Devlet Hastanesi yanındaki 40 bin metrekarelik alana Burdur millet bahçesini yapacağız. Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısına 300 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapıyoruz" dedi.

Salep sevgisi

Kalabalığa salep getirdiniz mi diye soran Erdoğan, "Bucak'tan yoksa gelip alacağım. Siz getirdiyseniz ne ala. Sizin saleplerle dünyayı salebe alıştırdım . Dünyadan kim geliyorsa külliyeye onlara salep ikram ediyoruz."dedi.

TOKİ' ile Bozkurt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm ihalesi yaptıklarını ve Nisan ayında inşaata başlayacaklarını Necatibey Mahallesindeki dönüşümün de ihalesinin yapıldığını dile getiren Erdoğan, "İmar barışından 36 bin vatandaşımız yararlandı. 31 ata yadigarı eserimizi restore ettik. Hızlı tren etüt çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. Demiryolu yerli ve milli yazılımla sinyalli hala getiriyoruz. Burdur'da 14 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 7 gölet bir barajın inşaatı devam ediyor. Laf değil iş yapıyoruz iş. Sulama projeleriyle 238 bin dekar arazi suyla buluştu. 32 bin dekar arazi daha suyla buluşacak. Burdur Gölü'nü takviye etmek için Büyük Menderes nehri kaynaklarından su vereceğiz. Ülkemizin bu tabiat harikası gölündeki su çekilmesini telafi edeceğiz. Burdur ve Bucak ilçe merkezi için içme suyu projelerimiz hazır" diye konuştu

Burdur'a yatırımlar

DSİ vasıtasıyla suyu Burdur'a getirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Ama belediye şehre dağıtımı noktasında şebekeyi yenilemediği için vatandaşımız musluğundan akan suyu içemiyor. Bu zihniyeti tasviye edeceğinize inanıyorum. Seçim öncesi attık, tuttuk diyen, projelerini yapmayan mevut yönetimden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaksınız. Burdurlu çiftçilerimize 1.1 katrilyon tarımsal destek verdik. Şehrimize bir de teknopark kurduk. Yatırımcılarımıza 1.5 katrilyon yatırım destek verdik. Bay Kemal sen bunları biliyor musun? Ahh laf ola beri gele. Adamın böyle bir deri yok ki akşam yalan sabah iftira işi gücü bu."

81 ilde tanzim satış

Burdur'da 6 bin 537 istihdam sağladıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Edoğan," Burdur'a 181 milyon tutarında SGK prim desteği verdik.Torosgaz'dan şikayet aldık. Milletimizi üzeni bizde üzeri. Hani patlıcan, patates bunlar da üzdüler değil mi? Bizde ne yaptık hemen çadırları tanzim satışları kurduk mu kurduk. Bunları daha da geliştiriyoruz, genişletiyoruz. Seçim sonrası eğer bu mantık devam ederse, TESKOMB ve KESK ile bunlarla oturacağız, konuşacağız, 81 vilayetin tamamında bu işi uygulamaya koyacağız. Niye milletimizi üzene biz tahammül edemeyiz. Burdur, 31 Mart'ta memleketimizi belediyelerimizi bu işi gönül işi, diye kadrolara teslim ediyor muyuz?" ifadelerine yer verdi.

"Koridoru yıkacağız"

Tüm saldırıların üstesinden geldikleri ve tüm oyunları bozduklarını anımsatan Erdoğan, "Bu kez sınırlarımıza dayandılar. Önce DAEŞ proje örgütü üzerinden üstümüze saldırdılar. Biz Fırat Kalkanı harekatıyla bu örgütü tepeleyince bir başka,örgütü öne sürdüler. PKK'nın Suriye kolu olan YPG, PYD vasıtasıyla sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya çalıştılar. Zeytin Dalı ile bunu zinciri de kırdık. İdlib Mutabakatıyla ülkemize yönelik yeni bir mülteci dalgasının önüne geçtik. Şuan itibariyle bu mültecilerden 310 bin Suriyeliyi güvenli bölgeye geri gönderdik. Fakat asıl çözmemiz gereken mesele Münbic, Fırat'ın doğusu. Bu bölgeleri terörden temizlediğimizde milyonlarca Suriyelinin güvenle evlerine döneceğini biliyoruz. Fırat'ın doğusunda ve Münbiç'te üstlenen teröristlerin hedefinin Türkiye olduğu apaçık ortadadır. Biz bu bölgede terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik. Burada Burdur'dan bir kez daha Türki'ye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız, rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız" diye konuştu.

"Türkiye'nin eleştirilmesini haklı göremeyiz"

"Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim" diyen Erdoğan,

"Geçmişte Ülkemizin sınırları DEAŞ, PKK ve YPG teröristleri tarafından tehdit edilmeye başlandığında müttefiklerimizden hava savunma sistemleri istedik. Bize yeni hava savunma sistemleri verilmesi bir yana, mevcut sistemlerin çoğu da geri çekildi. Bunun üzerine alternatif hava savunma sistemleri arayışı içine girdik. Rusya ile S-400 anlaşması bu arayışın bir neticesidir. Bize ihtiyacımız olan sistemler müttefiklerimiz tarafından zamanında ve makul şartlarda verilseydi,buna ihtiyaç kalmayacaktı. Şimdi kalkmışlar bize S-400 almaktan vazgeçin diyorlar, niye vazgeçelim. Siz hala bu sistemleri bize teknoloji transferiyle ortak üretimle finans desteğiyle verme konusunda herhangi bir adım atmış değilsiniz. Üstelik biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. NATO yetkilileri bu durumun kendileri için herhangi bir sorun teşkil etmediğini açıkça söyledik. NATO üyesi Yunanistan'ın senelerdir S-300'leri var ona bir şey söylemiyorsun, Türkiye'ye de söyleyemezsin. Türkiye'nin böyle bir gerekçeyle eleştirilmesini asla haklı göremeyiz. Üstelik biz hala müttefiklerimizin vereceği sistemlere ihtiyacımız, bu konuda yürütülen çalışmaların olduğunu sonuçlandırılmasını söylüyoruz. Bu konuda bazı şartlarımız ve bazı beklentilerimiz var" dedi.

"Ağır darbe vuracağız"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Yav siz kalkacaksınız, 22 bin,23 bin tır teröristlere Irak kanalıyla teröristlere silah getireceksin, araç getireceksin. Ben senden paramla isteyeceğim, bana vermeyeceksin. Onlara ise parasız vereceksin, bu nasıl ittifak, bu nasıl ortaklık, bu nasıl NATO'da beraber olmak.Bunlar eğer karşılanmazsa bizde adımlarımızı atarız dedik ve attık. Bu meselenin Suriye'de atılması üzerinde mutabık kaldığımız adımlarla ilişkilendirilmesini asla kabul edemeyiz. Söz verildiği gibi Münbiç'in terör örgütlerinden biran önce temizlenmesini ve yönetiminin yerel halka bırakılmasını bekliyoruz. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü yapılanmasına verilen desteğin kesilmesini bekliyoruz. Amacımız bu bölgede güvenliği sağlamak ve alt yapıyı çalıştırmak kaydıyla geri dönüşleri biran önce başlatmaktır.Bu mücadelede yanımızda olan dostlarımıza gönlümüzle kapımızda sonuna kadar açıktır. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız. Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesidir. İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olduğunda kimseyi görmez."

"Türkiye'yi yanına alan kazanır"

Terör örgütlerinin esas kendi güvenliklerini tehlikeye attığını işaret eden Erdoğan,"Belki yarın, belki yarında da yakın ülkemize yönelik hayasız akınları durdurmak için harekete geçmekte kararlıyız. Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler kendilerini hak sahibi görüyor, benim 911 km sınırım var her an tehdit altındayım, ben müdahale etmeyeceğim. Yav var mı böyle 25 kuruşa simit. Türkiye'nin sınırları dibindeki güvenlik kaygılarını anlayışla karşılamak zorundalar. Terör örgütlerine destek verenler,asıl kendi güvenliklerini tehlikeye atmış olurlar. Biz kendi güvenliğimiz gibi müttefikimizin güvenlikleri için asla geri durmayacağız. Tek isteğimiz bizim bu haklı mücadelemize saygı duyulması ve destek verilmesidir. Şu gerçeği kimse unutmasın, bu bölgede ancak Türkiye'yi karşısına değil yanına alanlar kazanır" ifadelerine yer verdi.

