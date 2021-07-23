Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı çıkışında konuşması Güneysu'da vatandaşlardan görüntüler Evlerinin balkonunda konuşmayı takip edenler RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camisi'nde kıldı.