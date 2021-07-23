Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı çıkışında konuşması Güneysu'da vatandaşlardan görüntüler Evlerinin balkonunda konuşmayı takip edenler RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı çıkışında konuşması

Güneysu'da vatandaşlardan görüntüler

Evlerinin balkonunda konuşmayı takip edenler RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camisi'nde kıldı. Cumnhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından vatandaşlara hitap etti. (3)

Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın."

Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Rize'de vatandaşlara seslendi: 1 yılda 550 konut inşa edeceğiz
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