Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında kimin imzası var önce onu bir araştır.

05.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında kimin imzası var önce onu bir araştır. Sen hep diyorsun ya 'CHP Atatürk'ün partisidir' Ama sen kimin partisinin olduğunun bile farkında değilsin"

Kaynak: AA
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