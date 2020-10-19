Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu...

19.10.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu imkanları reddedeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu imkanları reddedeceğiz. Her ikisini değerlendirerek inancımızın mutlak hakikatlerinden aldığımız güçle çok daha büyük hedefler peşinde koşacağız"

-"Önümüzdeki dönemde önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır"

-"Bu değişim topyekün bir eğitim öğretim reformunu gerektirir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Başakşehir'de İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 13:21:13. #1.15#
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