Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu...
19.10.2020 13:13 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu imkanları reddedeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu imkanları reddedeceğiz. Her ikisini değerlendirerek inancımızın mutlak hakikatlerinden aldığımız güçle çok daha büyük hedefler peşinde koşacağız"
-"Önümüzdeki dönemde önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır"
-"Bu değişim topyekün bir eğitim öğretim reformunu gerektirir"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Başakşehir'de İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı