Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ne haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ne haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"9,5 asır önce Malazgirt'te 1 asır önce Çanakkale'de olduğu gibi bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz" -" Ne haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendi bilmezlerin terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz...

26.08.2019 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"9,5 asır önce Malazgirt'te 1 asır önce Çanakkale'de olduğu gibi bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz"

-" Ne haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendi bilmezlerin terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz arasına girmesin müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendi...
Kaynak: İHA
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