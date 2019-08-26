Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ne haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"9,5 asır önce Malazgirt'te 1 asır önce Çanakkale'de olduğu gibi bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz" -" Ne haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendi bilmezlerin terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz...
26.08.2019 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"9,5 asır önce Malazgirt'te 1 asır önce Çanakkale'de olduğu gibi bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz"
-" Ne haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendi bilmezlerin terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz arasına girmesin müsaade etmeyeceğiz"
Kaynak: İHA