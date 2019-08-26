Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

26.08.2019 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti. (4)

Erdoğan: "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini bilmezlerin, bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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