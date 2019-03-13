Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Ezanımıza Yapılan Saygısızlığı Görmezden Geleceğiz Ne Mescid-i Aksa'nın,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor."
Kaynak: AA