Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Ezanımıza Yapılan Saygısızlığı Görmezden Geleceğiz Ne Mescid-i Aksa'nın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Ezanımıza Yapılan Saygısızlığı Görmezden Geleceğiz Ne Mescid-i Aksa'nın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor."

Kaynak: AA
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