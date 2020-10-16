Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın...

16.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor, bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor, bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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