Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor, bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler.