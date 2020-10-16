Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın...
16.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor, bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor, bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı