Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması -Meydanda toplanan vatandaşlar -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.
26.08.2019 17:17
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
-Meydanda toplanan vatandaşlar
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti. (1)
Kaynak: AA