Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması -Meydanda toplanan vatandaşlar -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

26.08.2019 17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması

-Meydanda toplanan vatandaşlar

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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