Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik"

ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin bir hasbiliği bir de hesabiliği olduğunu belirterek, "Hasbilik, işte ideal olandır. Hesabilik menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. ve onlar hep gölgelediler hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Ordu'nun tüm ilçeleri ve mahallelerindeki vatandaşları selamlayan Erdoğan, Ordu'da bir başka coşku olduğunu, bu coşkuyu hep birlikte 31 Mart'a taşıyacaklarını söyledi.

Ordu'nun eski Türkçe'de önemli, öncü şehir anlamına geldiğini belirten Erdoğan, şehrin bugün de bölgenin ve ülkenin iftihar kaynağı şehirlerinden biri olarak yoluna devam ettiğini bildirdi. Erdoğan, Selçukludan beri Türk medeniyetinin bayraktarlığını yapan Ordu'nun asırlarca yangınların, hastalıkları, depremlerin, sık sık toprak kaymalarının pençesinden kurtulamadığını, buna rağmen verdiği büyük mücadeleler sonunda her seferinde yeniden ayağa kalkan Ordu'nun bugünlere geldiğini kaydetti.

Geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen sel afetinin çok önemli bir köprüyü alıp götürdüğünü, hemen müdahale ettiklerini ve kısa sürede köprüyü yaparak açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, bununla da kalmadıklarını, Ordu Çevre Yolu'nun Efirli Kavşağı ile otogar kavşağı arasındaki kesimi Mart ayının başında hizmete açacaklarını, ikinci kesimi ise 2020'de bitirmeyi planladıklarını kaydetti.

Erdoğan, 8 Ağustos 2018'de Ordu'nun Ünye, Fatsa, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde toplam 13 köprünün selden etkilendiğini ya da yıkıldığını hatırlatarak, Karadeniz sahil yolundaki Cevizdere Köprüsü'nü 48 günde yeniden yaparak trafiğe açtıklarını, inşaatı devam eden 12 köprünün 9'unu Mart ayında, kalanı Mayıs ayında tamamlayıp hizmete alacaklarını bildirdi.

"Ordulular hep yanımızda oldu"

Ordu'nun kadim tarihi, coşkulu denizi, biri diğerinden güzel yaylaları dereleriyle her bakımdan çok büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Boztepe'den Ordu'ya bakınca bu şehre aşık olmamak mümkün mü? Ne diyor Ordu türküsünde, 'Ben bu yaylalara yayla mı derim, üstü de duman başı da bölük, kar olmayınca niderim bu dünyayı yar olmayınca.' Ordu'daki kardeşlerimiz, dostlarımız yoldaşlarımız olmayınca biz bu dünyayı nidelim" diye konuştu.

Siyasi hayatları boyunca özellikle de AK Parti kurulduğu günden beri girdikleri her mücadelede Orduluları yanlarında bulduklarını belirten Erdoğan, 2001'den beri Ordu teşkilatı bünyesinde görev yapmış, AK Parti'ye, şehre, ülkeye, demokrasiye hizmet etmiş tüm isimlere teşekkür etti, hayatını kaybedenleri rahmetle andığını söyledi.

Toplantının AK Parti ve Ordu için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'a ve ilçelerdeki tüm belediye başkanlarına teşekkür etti, seçimlerde büyükşehir ve ilçelerde AK Parti'yi temsil edecek adaylara başarı dileğinde bulundu.

Ordu'nun tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına olan inancını dile getiren Erdoğan, AK Parti kadrolarının Ordu'da daha çok çalışacağını ve bir kez daha AK Parti'yi zafere ulaştıracağını kaydetti. Erdoğan, Cumhur İttifakı'yla kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte yücelteceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siyasetin bir hasbiliği vardır bir de hesabiliği vardır. Hasbilik, işte ideal olandır. Hesabilik menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Bunları sizler zaten gayet iyi biliyorsunuz, kimler olabileceğini iyi biliyorsunuz. Yola çıktık milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için zaman zaman 'benim istediğim niye yok, benim istediğimi niye almıyorsun' ne olur bu tür şeyler olmasın. Hasbi olalım, evelallah davayı iktidara taşıyalım nefsimizi değil. Eğer nefsimizi iktidara taşıma mücadelesi verirsek yaya kalırız. Nefsi ne kadar ayaklarımız altına alırsak hedefe o kadar çabuk ulaşırız."

Erdoğan, "Ordu 31 Mart'ta belediyelerde

AK kadroya rekor bir oyla destek veriyor muyuz, sandıkları patlatıyor muyuz, gönül belediyeciliğinin zaferi için 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz?" sorularına salondakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından, "Maşallah, tebarekallah. Ordu'nun kendine yakışanı yapacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: İHA