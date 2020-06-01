Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Erman Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
01.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Erman Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Özcan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA