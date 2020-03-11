Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir... -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması -Sinevizyon gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.