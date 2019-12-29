Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonla görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
29.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:35
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.
- İstanbul
Kaynak: DHA