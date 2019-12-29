Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonla görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

29.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonla görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kurucu Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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