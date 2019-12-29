CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NAZARBAYEV İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NAZARBAYEV İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

29.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:34
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NAZARBAYEV İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL DHA

, Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.


Kaynak: DHA
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