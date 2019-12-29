Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile telefonda görüştü

29.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda işbirliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA