Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile görüştü
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile görüştü - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

29.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanı görüşmede, önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler