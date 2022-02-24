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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.

(Hülya Keklik/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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