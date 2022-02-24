Son dakika haber | NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yarın Ukrayna gündemiyle gerçekleştirilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 17.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde, liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ve son gelişmeleri ele alacak.