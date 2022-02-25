Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı

AA, Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi'nden zirveye bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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