Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun daha kararlı bir adımı atması gerekirdi"

"Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.