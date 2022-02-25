Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun daha kararlı bir adımı atması gerekirdi"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun daha kararlı bir adımı atması gerekirdi" "Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun daha kararlı bir adımı atması gerekirdi"
"Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.