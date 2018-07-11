Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahına Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO karargahına geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO karargahına geldi.
Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini kurduktan sonra ilk kez bir uluslararası zirveye katılıyor. Liderler zirvesine katılmak üzere geldiği Brüksel'de askeri havaalanına inen Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte NATO karargahına girdi.
NATO'nun yeni karargah binasında ilk kez yapılacak zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenkov, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile ikili görüşmeler yapacak. - BRÜKSEL