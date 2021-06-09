Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (11)
Kaynak: Anadolu Ajansı