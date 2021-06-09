Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine...

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(NATO) İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(NATO) İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(NATO) İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(NATO) İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine...

Kaynak: Anadolu Ajansı

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO) İttifak içindeki diğer ortaklarımızdan tek beklentimiz ülkemizin egemenlik haklarına ve güvenlik hassasiyetlerine... - Haberler
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