- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde"
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Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik bir dönemin içindedir" dedi.

09.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:09
- Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde"

BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik bir dönemin içindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, görüşmede Suriye'deki durumu ele aldıklarını belirterek, Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği ilave desteğin bir an önce sağlanmasını istediklerini söyledi. Suriye'deki duruma değinen Erdoğan, hiçbir Avrupa ülkesinin bu ülkedeki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, "Türkiye'nin büyük özveriyle ve tek başına yürüttüğü bu mücadeleye müttefiklerimizin tamamının somut desteğini bekliyoruz. NATO, ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik bir dönemin içindedir" dedi.

Yunanistan'ım mültecilerle ilgili tutumunu da eleştiren Cumhurbaşkanı, "Bir müttefik ve komşu ülkenin düzensiz göç dalgasının müsebbibi olarak Türkiye'yi işaret etmesi akıl ve izan dışıdır. Bu ülkenin, mevcut durumu ve AB'yi de kullanarak kendine haksız kazanımlar elde etmeye çalışmasına izin vermeyeceğimizi Sayın Genel Sekretere de özellikle ifade ettim" diye konuştu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde"

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