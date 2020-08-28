Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
28.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:17

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgularken, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Ekonomi
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Dünya
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be Politika
Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü
İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü
Son Dakika: Beşiktaş, Altınordu'dan ayrılan 21 yaşındaki Atakan Üner'i kadrosuna kattı
Son Dakika: Beşiktaş, Altınordu'dan ayrılan 21 yaşındaki Atakan Üner'i kadrosuna kattı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Fatih Terim Mauricio Lemos Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Adana Çocuk Eylül İzmir
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 20:20:30. #1.14#
title