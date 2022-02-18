Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile Stoltenberg görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada; görüşmede, Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70'inci yılında Türkiye- NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70'inci yılı dolayısıyla tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e çeşitli platformlarda daima Türkiye'nin ittifak içindeki vazgeçilmez konumunu açık ve net biçimde vurgulaması dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak NATO'nun güvenliği için gereken katkıyı vermekten, sorumluluk üstlenmekten imtina etmediklerini belirterek, yeni 'stratejik konsept'te terörizm tehdidinin tüm boyutlarıyla uygun biçimde yansıtılmasının öncelik arz ettiğini, bilhassa terörizmle mücadele gibi alanlarda müttefiklerinden gereken destek ve dayanışmayı beklemenin Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu kaydetti.

Demirören Haber Ajansı - Politika