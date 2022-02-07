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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan Stoltenberg NATO'nun diyaloğa hazır olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki konuşlanmasını ele almak üzere görüştük. Siyasi bir çözüm bulmak için aktif desteği ve kişisel katılımı için kendisine teşekkür ettim ve Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü pratik desteği memnuniyetle karşıladım. NATO diyaloğa hazırdır" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Dünya, Haber

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