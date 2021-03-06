Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e objektif Türkiye değerlendirmeleri için teşekkür etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e objektif Türkiye değerlendirmeleri için teşekkür etti

06.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e objektif Türkiye değerlendirmeleri için teşekkür etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e objektif Türkiye değerlendirmeleri için teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e objektif Türkiye değerlendirmeleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan açıklamalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Objektif değerlendirmeleri dolayısıyla NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür ettiği paylaşımında Erdoğan, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye ve küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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