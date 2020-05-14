CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Gülseli KENARLI / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
14.05.2020 22:40 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:40
Gülseli KENARLI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA