Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Zirve'de NATO İttifakının mevcut güvenlik sınamalarına karşı uyarlanması amacıyla atılmakta olan adımların gözden geçirilmesi; Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik sınamalar hakkında stratejik nitelikli görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Gürcistan ve Ukrayna Devlet Başkanlarının katılımıyla tertiplenecek oturumda, bu ülkelerin NATO'yla işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulması hedefleniyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'ın da iştirak edecekleri oturumda ise, İttifakın Afganistan'a desteğinin teyid edilmesi ve Müttefiklerin Afganistan'a ilave katkılarını açıklamaları bekleniyor. Zirve'de ayrıca, NATO'nun Avrupa-Atlantik bölgesinde barış ve istikrarın yayılmasına matuf Açık Kapı Politikası'na taahhüdünün teyid edilerek, Makedonya'ya katılım müzakereleri için davette bulunulması öngörülüyor; Irak'ın terör tehdidi dahil, güvenlik sınamalarıyla mücadele yeteneğinin geliştirilmesine ve kapasitesinin artırılmasına yönelik bir NATO Eğitim Misyonu başlatılması hususunda karar alınması hedefleniyor. Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülüyor. - ANKARA