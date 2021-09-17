Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasip olursa Pazar günü Amerika'dayız ve Pazartesi günü New York'ta, BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasip olursa Pazar günü Amerika'dayız ve Pazartesi günü New York'ta, BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasip olursa Pazar günü Amerika'dayız ve Pazartesi günü New York'ta, BM'nin tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını yapacağız."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri