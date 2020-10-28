Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza "İlk hedefiniz Akdeniz" diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza "İlk hedefiniz Akdeniz" diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim...

28.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza "İlk hedefiniz Akdeniz" diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza "İlk hedefiniz Akdeniz" diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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