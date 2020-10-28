Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza "İlk hedefiniz Akdeniz" diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim...
28.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza "İlk hedefiniz Akdeniz" diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza "İlk hedefiniz Akdeniz" diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden