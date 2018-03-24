Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 18 Mart Çanakkale Zaferini Kutluyorsak, İnşallah Malazgirt'i de...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresinde partililere hitap etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresinde partililere hitap etti.
"Nasıl 18 Mart Çanakkale Zaferini kutluyorsak, inşallah Malazgirt'i de kutlayacağız"