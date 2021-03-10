Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.