Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı
16.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Bakan Soylu Şırnak'taki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Namaz Dağı üs bölgesine geçti.

Burada Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır tarafından karşılanan Soylu, üs bölgesindeki askerleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Bakan Soylu ile beraberindekiler askerlerle iftar yaptı.

İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Soylu gün boyu süren temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

"Teröre karşı verilen bu mücadele teröristleri tamamen yıldırdı"

Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, askerlerin ramazan ayını ve bayramını tebrik etti.

"Terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizin ortaya koyduğunuz duruş, mücadele bizleri çok farklı bir noktaya getirdi." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki teröre karşı verilen bu mücadele teröristleri tamamen yıldırdığı, yokluğa mahkum ettiği gibi özellikle milletimizin size olan sevgi ve muhabbetini devamlı artırmaktadır. Tabii ki bu koronavirüs belasının olduğu bir dönemde hakikaten çok farklı bir mücadele sürüyor. Sizler bu mücadelenin yapıldığı dönemde hem bu mücadeleyi veriyor hem de diğer taraftan teröre karşı mücadele sürdürüyorsunuz. Ben tüm askerlerimizin gözlerinden öpüyorum. Komutanlarımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Rabb'im iki bayramı birlikte kutlamayı nasip etsin. Hayırlı iftarlar diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı Haber
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı Haber
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Haber
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süreyya Önder Mustafa Şentop Berat Albayrak Sırrı Süreyya Önder
Magazin Cem Yılmaz Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Adana Bakan Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 22:15:18. #1.14#
title