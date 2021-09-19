Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Nahçivan koridoru) "İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış...
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Nahçivan koridoru) "İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Nahçivan koridoru) "İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri