Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Nahçivan koridoru) 'İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Nahçivan koridoru) "İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış...

AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Nahçivan koridoru)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Nahçivan koridoru) "İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Nahçivan koridoru) "İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur."

AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Nahçivan koridoru) 'İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış... - Haberler
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