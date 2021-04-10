Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum.

Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı
Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı
Erdoğan'a dert yanan minibüsçüler söz aldı: Cumhurbaşkanımız sorunlarımızla ilgileneceğini söyledi
Erdoğan'a dert yanan minibüsçüler söz aldı: Cumhurbaşkanımız sorunlarımızla ilgileneceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün değerli dostum ile ekonomik ve beşeri bağlarımızın en önemli unsuru olan turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları karşılıklı olarak pasaportsuz, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkelerini ziyaret edebiliyor. Malumunuz, güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 20:36:48. #1.15#
title