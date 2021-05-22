Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir" -"Müzakerelerde her iki devletin nasıl işbirliği yapabileceği belirlenmelidir.