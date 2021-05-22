Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir" -"Müzakerelerde her iki devletin nasıl işbirliği yapabileceği belirlenmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir"

-"Müzakerelerde her iki devletin nasıl işbirliği yapabileceği belirlenmelidir. Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile, eşit statüsü teyit edilmeli, müzakereler bundan sonra başlamalıdır"

-"İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini reddetmek demektir. Ne bizim ne KKTC'nin böyle bir hak gaspına rızası yoktur"

-"Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'den de alacağımıza inanıyoruz. Gerek adada, gerek Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik ve refahın hakim olması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz"

STANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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