Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi) Az Önce Sayın Bahçeli ile de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi) Az Önce Sayın Bahçeli ile de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin."

Kaynak: AA
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