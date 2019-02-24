Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin."

Kaynak: AA