Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

25.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:01

Cumhurbaşkanı , TBMM Başkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafapaşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
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