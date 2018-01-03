Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi Telefonla Aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, BBP Genel Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirtttiği, Genel Başkanı Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi. - İSTANBUL