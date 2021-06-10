Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorununun çözümü için özel toplantı gerçekleştirdi

Salonun iç/genel planı -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması -Öğretim üyelerinin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri ile...