Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorununun çözümü için özel toplantı gerçekleştirdi
Salonun iç/genel planı -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması -Öğretim üyelerinin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri ile...
-Salonun iç/genel planı
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması
-Öğretim üyelerinin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri ile özel toplantı gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı