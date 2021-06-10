Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorununun çözümü için özel toplantı gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorununun çözümü için özel toplantı gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Salonun iç/genel planı -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması -Öğretim üyelerinin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri ile...

-Salonun iç/genel planı

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdaki konuşması

-Öğretim üyelerinin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri ile özel toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorununun çözümü için özel toplantı gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorununun çözümü için özel toplantı gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorununun çözümü için özel toplantı gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorununun çözümü için özel toplantı gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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