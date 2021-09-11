Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla eserlerle hizmetlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk"
AA / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 26. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 26. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.