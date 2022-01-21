Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.