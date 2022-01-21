Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, cumhurbaşkanı, Politika, Haber

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