Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mursi'nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mursi'nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalıdır"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA
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