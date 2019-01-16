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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki Saldırı, Amerika'nın Çekilme Kararını Etkileme Anlamında...

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in tokalaşması ve salondan ayrılması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, gazetecilerin sorularını yanıtladı. (6)

Kaynak: AA
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